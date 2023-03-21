СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС

Служба безопасности системно привлекает к ответственности вражеских пособников во временно захваченных районах Украины. В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении нынешнему "главе" Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до временной оккупации региона занимал должность заместителя главного инженера.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Черничук добровольно отправился на сотрудничество с врагом и предложил свою помощь в войне против Украины.

После захвата Запорожской атомной электростанции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", фактически подчиняющуюся "Росатому".

"На этой "должности" он вынуждает украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ", - отмечают в СБУ.

Также Черничук был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.

Кроме этого, задокументирована преступная деятельность российского блоггера – Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции.

Там снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях.

Кроме того, СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС.

Именно он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

псевдоглавщику АЭС – ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

блоггеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2.

"В настоящее время злоумышленники находятся на временно захваченной части нашего государства. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности", - подчеркнули правоохранители.

В СБУ отметили неотвратимость наказания за сотрудничество с врагом.

Ранее украинский коллаборант Андрей Черничук попал в список лиц, против которых СНБО свел санкции.