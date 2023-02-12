Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ.

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Відповідний документ № 75/2023 разом із рішенням РНБО та додатком до нього розміщено на сайті глави держави.

Перелік санкційних осіб, до яких застосовуватимуться спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, внесений Службою безпеки України.

У санкційний список потрапили політики, керівники та співробітники держпідприємств РФ, політологи.

З відомих прізвищ у списку – радник президента РФ у міжнародних справах Юрій Ушаков та радник голови "Росатому" Ренат Карчаа. Також під санкції також потрапив український колаборант Андрій Чернічук, якого російська компанія "Росатом" назначила генеральним директором тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Санкції, які діятимуть 50 років, передбачають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Указ президента набуває чинності від дати публікації.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти 185 юридичних та фізичних осіб, яких країна-агресор РФ використовує для перевезення залізницею окупантів та військової техніки.