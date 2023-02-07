Бойка можуть позбавити звання "Героя України": Кабмін доручив підготувати санкції

Кабінет міністрів дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення нардепа Юрія Бойка звання "Героя України". Тепер це можливо, адже колізію усунули.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 лютого.

Він пояснив, що після того, як на сайті Президента України петиція щодо позбавлення Бойка почесного звання набрала 25 тис голосів міжвідомча робоча група дійшла висновку, що через колізію чинного законодавства виконати прохання громадян, вказаних в документі, неможливо.

З'ясувалося, що, згідно зі статтею 16 закону про держнагороди, процедура ініціювання та позбавлення таких нагород передбачає можливість видання указу президента лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

"Тому в грудні я доручив Мін’юсту і першій віцепрем’єрці напрацювати зміни до законодавства. Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород", — резюмував Шмигаль.

Відповідно, уряді також доручив робочій групі — серед якої представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів — винести пропозиції щодо позбавлення Бойка звання Герой України на розгляд РНБО одночасно з набранням чинності вже згаданого законопроєкту.

Нагадаємо, що Бойко отримав звання Героя України згідно з указом президента Леоніда Кучми №978 від 22 серпня 2004 року "за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу та багаторічну самовіддану працю". Справа в тому, що тоді він обіймав посаду першого заступника міністра палива та енергетики – голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Як відомо, до Верховної Ради Бойко прийшов від партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року частина депутатів від ОПЗЖ сформувала нову депутатську групу "за життя та мир". Її очолив Бойко. Згодом фракція була розпущена, а сама ОПЗЖ була заборонена судом.