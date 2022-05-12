Фракцію ОПЗЖ у Верховній Раді розпустили

Фракція "Опозиційна платформа – за життя" у Верховній Раді офіційно розпущена.

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Про це оголосили сьогодні на засіданні українського парламенту, повідомляє народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, частина депутатів фракції створили нову депутатську групу - "Платформа за життя та мир". Її головою став Юрій Бойко.

Раніше Рада призупинила діяльність парламентської фракції проросійської партії "Опозиційна платформа за життя".

Крім того, Верховна Рада України на засіданні 3 травня ухвалила у другому читанні та загалом законопроект №7172-1, яким заборонила діяльність проросійських політичних партій.