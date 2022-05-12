Фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде распустили

Фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной Раде официально распущена.

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Об этом объявили на сегодняшнем заседании украинского парламента, сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Напомним, часть депутатов фракции создали новую депутатскую группу - "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко.

Ранее Рада приостановила деятельность парламентской фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Кроме того, Верховная Рада Украины на заседании 3 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект №7172-1, которым запретила деятельность пророссийских политических партий.