Нардепы предлагают радикальную люстрацию. Какой должна стать вторая волна очищения власти

Полномасштабная российская агрессия снова подняла важный для Украины вопрос — что делать с пророссийскими политиками, чиновниками и активистами? Желая избавиться от близких к Виктору Януковичу персоналий Верховная Рада приняла в 2014 году закон о люстрации, эффективность которого множество раз ставили под сомнение. На днях группа народных депутатов подала новый законопроект об очистке власти. Документ хоть и основан на рациональных аргументах, но предлагает крайне суровый подход к политикам всех уровней.

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Корреспондент Delo.ua Илья Требор, разобравшись в инициативе, объясняет почему Украине сейчас необходима люстрация и какой вариант предложен парламентариями.

Текст законопроекта №7318-1 на сайте украинского парламента появился 9 мая. Работало над ним больше сорока нардепов. Среди них — политические генералы от "Слуга народа" (например, глава партии "СН" Елена Шуляк и глава комитета социальной политики Галина Третьякова), лидеры депутатских групп (соруководитель группы "За будущее" Тарас Батенко) и рядовые парламентарии.

Законодательство содержит запрет только прошлых коммунистического и национал-социалистического режимов, не уделяя внимания прогрессирующей сегодня идеи "русского мира". Необходимы однозначное осуждение и запрет на законодательном уровне в Украине идеи "русского мира", как формы национал-социализма (нацизма), который может реализовать себя через доступ его представителей к органам государственной власти и местному самоуправлению Пояснительная записка к законопроекту №7318-1

Для этого парламентарии предлагают ударить по одиннадцати политическим партиям:

"Оппозиционная платформа — За жизнь";

"Партия Шария";

"Держава";

"Левая оппозиция";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Союз левых сил";

"Социалистическая партия Украины";

"Социалисты";

"Оппозиционный блок";

"Наши";

"Блок Владимира Сальдо".

Все, кто избирался от этих сил депутатом любого уровня (Верховная Рада; областной, районный, городской, сельский, поселковый советы), был кандидатом на выборах от них или просто состоял в партии попадет под каток политических репрессий. Если точнее — им запретят выдвигать свою кандидатуру на президентских, парламентских и местных выборах . Не смогут они занять и позицию городского, сельского или поселкового головы.

Наконец, уже по действующему закону о люстрации недоступны выходцам из этих партий будут любые должности в исполнительной ветке власти. Авторы законопроекта предлагают установить запрет на 15 лет.

Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко отмечает — Украина уже имела опыт проведения люстрации и была она проблемной с самого начала.

Исключением из процесса, например, стал президент Петра Порошенко, который занимал пост министра экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова. После процесса "очистки" многие смогли восстановиться через суд. Наконец, команда Владимира Зеленского показала, как легко обойти люстрационный аппарат — формально попавший под закон "Об очищении власти" Андрей Богдан не мог возглавить Администрацию президента. Поэтому ее просто переименовали в Офис президента.

"Ее (люстрацию, - ред.) скомпрометировали с самого начала. Во-первых, в законе прописали не очень прозрачные критерии. Во-вторых, эти критерии пытались подобрать таким образом, чтобы нужные люди под нее не попали. Нужна ли сейчас люстрация? Безусловно. Но речь должна идти о более глобальном подходе. Должно быть два трека: первый — государственная измена, второй — действительно всеобъемлющий запрет пророссийских сил, которые сочувствовали, помогали, вели антиукраинскую деятельность", — говорит Петренко.

Он уверен, что новый закон должен быть максимально четким и не должен предполагать коллективной ответственности . По каждом отдельному человеку должно быть отдельное решение. Эти решения должна прорабатывать рабочая группа юристов-практиков.

Нужно не хайповать депутатам, нужна глобальная работа. Чтобы не было потом обжалований в ЕСПЧ. С политической точки зрения понятно — это нужно и важно делать. Но не стоит забывать о юридической составляющей процесса. Игорь Петренко Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований

Согласен с тем, что люстрацию сейчас проводить нужно и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Хотя сам процесс он видит несколько иначе. Кошель уверен, что после завершения войны первым этапом должны стать внеочередные местные выборы в тех населенных пунктах и ОТГ, где есть большое влияние пророссийских партий или где руководители громад или головы избраны от пророссийских сил.

"У нас есть четкие основания — список таких партий определен СНБО. Но этот перечень необходимо расширить. Среди партий, которые попали под запрет на время военного положения, нет, например Партии регионов. А она юридически по сегодняшний день существует. Нет партии "Русь единая", которая, если мне не изменяет память, была раньше "партией политики Путина". Не должно быть разделения на мелкую политическую силу или влиятельную, существующую формально или неформально. Зачистка от российского влияния должна быть на всех уровнях", — уверен глава КИУ.

Говорит Кошель и о предохранителях, которые должны быть в новом законе. Он, по мнению эксперта, не должен превратиться в механизм расправы с оппозицией. Тем более сегодня, когда под лозунгами борьбы с рашистами можно "по-тихому уничтожить политических оппонентов".

Глава КИУ обращает внимание на то, что будет сложно понять был человек действительно членом партии или нет. Связано это, в первую очередь, с тем, что подобные нюансы формализованы на уровне политических сил, которые очень часто называют фиктивное количество членов, чтобы набить цену и политический вес.

Плюс законопроект нужно дорабатывать и расширять запретом пророссийских общественных организаций. Только по подсчетам КИУ в период с 2014 по 2022 десятки общественных организаций получали легальные средства из фонда под названием "Русский мир". А его создали указом Путина в 2007 году и фактически он играл роль подразделения ФСБ. Такие структуры также должны быть запрещены. Алексей Кошель глава Комитета избирателей Украины

Пока сложно сказать, примет ли Верховная Рада законопроект №7318-1. Во многом его положения кажуться слишком радикальными. В то же время, если авторам удастся добиться своей цели, то сотни людей лишатся одного из главных конституционных прав (права быть избранным) и после этого направятся прямиком в Европейский суд по правам человека. И это потенциально сотни, если не тысячи исков. Если мы берем, например, только областной уровень, то в "ОПЗЖ" около 200 депутатов областных советов. С другой стороны сегодня ясно одно — Украине предстоит пройти еще одну люстрационную волну и дискуссия вокруг этого процесса уже началась.