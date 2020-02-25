ЕСПЧ признал незаконным увольнение украинских чиновников по люстрации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, признал требования заявителей приемлемыми и отклонил возражения правительства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
В течение трех месяцев правительство должно выплатить пяти заявителям по 5 тысяч евро, а также любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального вреда.
Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тысяч евро). Другие требования о компенсации отклонены.
Также суд пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.
Наполмним, 16 января 2020 года Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрации) нарушением Конвенции о защите прав человека.
Как известно, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.
Кроме того, перед выборами в Верховную Раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.
Также сообщалось, что в Минюсте выступают за пересмотр закона о люстрации после решения ЕСПЧ.