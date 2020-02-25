ЕСПЧ признал незаконным увольнение украинских чиновников по люстрации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, признал требования заявителей приемлемыми и отклонил возражения правительства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

В течение трех месяцев правительство должно выплатить пяти заявителям по 5 тысяч евро, а также любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тысяч евро). Другие требования о компенсации отклонены.

Также суд пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.

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Наполмним, 16 января 2020 года Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрации) нарушением Конвенции о защите прав человека.

Как известно, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Кроме того, перед выборами в Верховную Раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

Также сообщалось, что в Минюсте выступают за пересмотр закона о люстрации после решения ЕСПЧ.