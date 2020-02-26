Минюст создаст комиссию по рассмотрению жалоб на люстрацию

Процедура люстрации, проведенная после Революции достоинства, была обоснована, но ее реализация привела к нарушению прав чиновников.

Такой вывод сделал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции и уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лещина.

По словам Лещины, ЕСПЧ установил, что ситуация в Украине в 2014 году давала основания для люстрации в отношении чиновников, работавших при прежнем правительстве, чтобы защитить граждан от тех, кто создавал риски для молодой демократии и принимал участие в масштабной коррупции.

Лещина отметил, что ранее ЕСПЧ признавал наличие оснований для люстрации только в случае бархатных революций в Восточной Европе осенью 1989 года, Евромайдан стал единственным исключением.

При этом, в ЕСПЧ считают, что неиндивидуальная ответственность могла применяться только к очень узкому кругу высокопоставленных чиновников, которые заведомо участвовали в антидемократических действиях или знали о них.

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"Но то, как люстрация была организована в соответствии с Законом — то есть, автоматическое освобождение и запрет занимать позиции в гражданской службе в течение 10 лет для широкого круга чиновников, является нарушением статьи 8 Конвенции. Отдельно Суд отметил автоматическую публикацию данных о лицах, подвергнутых люстрации в открытом реестре как нарушение статьи 8 Конвенции. Также Суд посчитал безосновательным применение люстрации к лицам, которые занимали должности в партии СССР и работали в органах КГБ: ввиду времени, прошедшего после обретения Украиной независимости, влияние таких лиц на формирование государственных органов молодой демократии можно считать незначительным", — написал Лещина.

В свою очередь, министр юстиции Денис Малюська отметил, что для выполнения решения ЕСПЧ Минюст разработает законопроект о создании комиссии, которая рассмотрит жалобы граждан на их люстрацию, возможность их возобновления в должности и выплаты компенсации.

"Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерным. Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком. Описанный выше механизм НЕ применяется к категории граждан, чья люстрация была обоснованной. Надеюсь на поддержку законопроекта Верховной Радой Украины", — добавил министр.

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Напомним, 16 января 2020 года Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрации) нарушением Конвенции о защите прав человека.

Как известно, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Кроме того, перед выборами в Верховную Раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

Также сообщалось, что в Минюсте выступают за пересмотр закона о люстрации после решения ЕСПЧ.