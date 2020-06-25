В Кабмине инициируют отмену люстрации всех коммунистов

Министр юстиции Денис Малюська выступает за то, чтобы отменить люстрации чиновников Компартии и тех, которые работали во времена СССР, а также применять индивидуальный подход к люстрации других госслужащих.

Об этом он заявил во время выступления в Конституционном суде относительно закона об очищении власти.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на 3 группы. Первая — люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса", — считает Малюська.

Поэтому эту категорию лиц, по его мнению, следует из закона выводить.

"Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет", — уверен министр.

Вместе с тем, Малюська добавил, что необходимо оставить под "автоматической люстрацией" топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента — то есть тех людей, которые "с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время".

По словам главы Минюста, в этом "действительно есть смысл", и поэтому это нашло отражение в их законопроекте.

К остальному "абсолютному большинству" люстрированных чиновников, по мнению Малюськи, нужно применять "индивидуальный подход".

Новый законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, осуществлял ли тот или иной чиновник "какие-то действия, которые способствовали или помогали узурпации власти Януковичем или создавали опасность для основ безопасности или правопорядка государства, или иным образом влияли на те незаконные цели, борьба с которыми была задекларирована законом о люстрации".

Читайте также: Минюст создаст комиссию по рассмотрению жалоб на люстрацию

23 июня министр юстиции Малюська заверил, что в ближайшее время на рассмотрение Кабмина вынесут новый закон о люстрации.

Напомним, закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенной законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

В КСУ поступили 2 представления от Верховного суда и одно представление — от 47 нардепов о не конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил 3 представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, 16 января 2020 года Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрации) нарушением Конвенции о защите прав человека.

Читайте также: ЕСПЧ принял решение по 5 заявлениям против Украины относительно люстрации

Как известно, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

Кроме того, перед выборами в Верховную Раду президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию и подал в парламент соответствующий законопроект. Документом предлагалось люстрировать пятого президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.

Также сообщалось, что в Минюсте выступают за пересмотр закона о люстрации после решения ЕСПЧ.