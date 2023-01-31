Шмигаль доручив подумати, як позбавляти звання Героя України через санкції: поки що є неузгодженість

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру юстиції Денису Малюсьці та першому віце-прем'єру – міністру економіки Юлії Свириденко у взаємодії з Офісом президента напрацювати зміни до законодавства з питань позбавлення державних нагород.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у листі Шмигаля до президента Володимира Зеленського з питання електронної петиції щодо позбавлення депутата Верховної Ради Юрія Бойка звання Героя України.

У ньому прем'єр зазначає, що є законодавча неузгодженість між законом "Про санкції" та законом "Про державні нагороди України" щодо процедури позбавлення державних нагород.

Так, згідно зі статтею 16 закону про держнагороди, процедура ініціювання та позбавлення таких нагород передбачає можливість видання указу президента лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Водночас закон про санкції дає можливість позбавляти держнагород після застосування відповідної санкції, але через юридичну колізію це рішення може бути оскаржене в суді і відповідна особа може відновити свої права.

У зв'язку з цим для запобігання такій ситуації міністрам доручено у взаємодії з ОП та Комісією державних нагород та геральдики додатково опрацювати порушене питання на засіданні міжвідомчої групи та подати на розгляд уряду відповідні пропозиції, зокрема щодо внесення необхідних змін до законодавства.

Крім того, уряд рекомендує напрацювати пропозиції щодо внесення до законодавства відповідних змін і іншим органам влади.

Щодо позбавлення звання Героя України самого Бойка в листі йдеться, що члени міжвідомчої групи з реалізації державної санкційної політики, яку очолює Свириденко, дійшли висновку, що "поки що недостатньо підстав та доказів щодо ведення громадянином Бойко терористичної діяльності, необхідної для ініціювання пропозицій та застосування санкцій".

"Водночас розвідувальна спільнота та інші причетні державні органи продовжують здійснювати відповідні заходи з метою збирання доказової бази щодо дій Бойка для подальшого ініціювання застосування санкцій", - йдеться у листі.

Зазначимо, що раніше у понеділок рух "Чесно" опублікував офіційну відповідь ОП на звернення його координатора, в якій зазначено, що Шмигаль ще 13 січня поінформував Зеленського про відсутність поки що підстав для застосування санкцій до Бойка.

Нагадаємо, що за місяць до того Зеленський дав офіційну публічну відповідь на електронну петицію щодо позбавлення Бойка звання Героя України, в якій попросив Шмигаля розглянути підстави для цього.

Зазначене звання Бойко отримав згідно з указом президента Леоніда Кучми №978 від 22 серпня 2004 року "за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу та багаторічну самовіддану працю".

Тоді він обіймав посаду першого заступника міністра палива та енергетики – голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". У 2006–2007 він працював уже міністром, у 2007–2010 – депутатом Ради від Партії регіонів, у 2010-2012 роках – знову міністром енергетики, у 2012-2014 – віце-прем'єром.

У 2014 році Бойка знову обрано депутатом парламенту (від "Опозиційного блоку"), а також він взяв участь у виборах президента, отримавши 0,19% голосів. У 2019 році він знову балотувався у президенти вже від "Опозиційної платформи – За життя", посівши четверте місце з результатом 11,67% голосів.

На парламентських виборах того ж року Бойко очолив список ОПЗЖ, був переобраний нардепом і став співголовою фракції цієї політсили. Після російського вторгнення в Україну увійшов до створеної частиною депутатів від ОПЗЖ групи зі схожою назвою. Згодом фракція була розпущена, а сама ОПЗЖ була заборонена судом.