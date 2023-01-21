Раді пропонують передбачити позбавлення артистів почесних звань у випадку санкцій чи держзради

26 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту уточнити порядок відзначення видатних заслуг у сфері культури, передбачивши позбавлення почесних звань через внесення до санкційного списку чи визнання винними у державній зраді чи іншому тяжкому злочині.

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Відповідний законопроект №8374 було внесено до парламенту 20 січня. Серед його співавторів голова комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, а також нардепи Євгенія Кравчук, Ярослав Юрчишин, Єлізавета Богуцька, Георгій Мазурашу, Микола Княжицький, Сергій Швець, Володимир В'ятрович, Мар'яна Безугла та інші.

Текст документу на сайті Ради поки відсутній, але про його суть повідомила на своїй сторінці у Facebook Кравчук. За її словами, зміни стосуватимуться як іноземців, так і громадян України.

"Goodbye, Кіркоров і Повалій! Разом з колегами-депутатами та Міністерством культури та інформаційної політики розробили і зареєстрували законопроект, що позбавить почесних звань культурних діячів, які виявилися негідними нашого визнання. Війна показала, хто є хто, а тому декому час попрощатися з почесними званнями та нагородами", - написала вона.

Нардепка вказала, що законопроект передбачає підстави для позбавлення артистів почесних звань та відповідних пільг на підставі наявності рішення суду про визнання такої особи винною у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (в тому числі за статтею про держзраду) або застосування до такої особи санкцій.

"У нас і без вас, російські діячі "культури", є кому співати, грати у театрі та кіно, створювати справжнє мистецтво. Переможемо!", - додала Кравчук.

Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський 7 січня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про персональні санкції щодо 119 публічних осіб, до яких увійшли російські артисти. До санкційного списку потрапили, зокрема, співаки Стас П'єха, Ірина Алегрова, Філіп Кіркоров. 15 січня було введено ще більший пакет санкцій проти діячів російської культури та медіасфери. У жовтні ж під санкції потрапили, зокрема, орієнтовані нині на Росію українські співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій.

Зазначимо при цьому, що згідно з законом про санкції одним з їх видів є "позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення", що можна безпосередньо трактувати як позбавлення почесних звань у випадку артистів. Цей вид санкцій регулярно застосовується до фігурантів українських санкцій, зокрема, був застосований до усіх фігурантів зазначених вище січневих рішень.