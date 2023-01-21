Раде предлагают предусмотреть лишение артистов почетных званий в случае санкций или госизмены

26 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту уточнить порядок поощрения выдающихся заслуг в сфере культуры, предусмотрев лишение почетных званий из-за внесения в санкционный список или признания виновными в государственной измене или другом тяжком преступлении.

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Соответствующий законопроект №8374 был внесен в парламент 20 января. Среди его соавторов - председатель комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев, первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, а также нардепы Евгения Кравчук, Ярослав Юрчишин, Елизавета Богуцкая, Георгий Мазурашу, Николай Княжицкий, Сергей Швец, Владимир Вятрович, Марьяна Безуглая и другие.

Текст документа на сайте Рады пока отсутствует, но о его сути сообщила на своей странице в Facebook Кравчук. По ее словам, изменения будут касаться как иностранцев, так и граждан Украины.

"Goodbye, Киркоров и Повалий! Вместе с коллегами-депутатами и Министерством культуры и информационной политики разработали и зарегистрировали законопроект, который лишит почетных званий культурных деятелей, оказавшихся недостойными нашего признания. Война показала, кто есть кто, а потому кое-кому пора проститься с почетными званиями и наградами", - написала она.

Нардеп указала, что законопроект предусматривает основания для лишения артистов почетных званий и соответствующих льгот на основании наличия решения суда о признании такого лица виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (в том числе по статье о госизмене) или применении к такому лицу санкций.

"У нас и без вас, российские деятели "культуры", есть кому петь, играть в театре и кино, создавать настоящее искусство. Победим!", - добавила Кравчук.

Она напомнила, что президент Владимир Зеленский 7 января ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о персональных санкциях в отношении 119 публичных лиц, в число которых вошли российские артисты. В санкционный список попали, в частности, певцы Стас Пьеха, Ирина Алегрова, Филипп Киркоров. 15 января был введен еще больший пакет санкций против деятелей русской культуры и медиасферы. В октябре под санкции попали, в частности, ориентированные ныне на Россию украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий.

Отметим при этом, что согласно закону о санкциях одним из их видов является "лишение государственных наград Украины, других форм награждения", что можно непосредственно трактовать как лишение почетных званий в случае артистов. Этот вид санкций регулярно применяется к фигурантам украинских санкций, в частности, был применен ко всем фигурантам вышеуказанных январских решений.