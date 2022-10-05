Патриарх Кирилл, Абрамович, владельцы Альфа-Банка и известные певицы: стали известны фигуранты новых санкций СНБО

В санкционный список, одобренный Советом национальной безопасности и обороны 30 сентября, попал ряд российских олигархов, нефтяных и транспортных компаний, религиозных деятелей, семьи руководителей РФ, а также ряд украинских артисток. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на несколько информированных источников.

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В частности, среди попавших под санкции ключевых физических лиц первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, близкий к президенту Владимиру Путину олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дети и родственники самого Путина, а также дети и родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Также под санкции попал ряд олигархов и их близкое окружение, в частности Олег Дерипаска (En+ Group, "Русал"), Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев ("Альфа-Групп", LetterOne), акционер горно-металлургического Роман Абрамович, владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин и медиамагнат Александр Мамут (Rambler Group).

Кроме того, в списке есть лица, против которых санкции уже вводились ранее, в частности, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук с супругой Оксаной Марченко, а также бывший президент Украины Виктор Янукович, его сын Александр и опальный бизнесмен Сергей Курченко, бывший близким к ним.

Под санкции попали и российские религиозные деятели, в том числе глава Русской православной церкви Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), до недавнего времени руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а ныне руководитель Будапештской и Венгерской епархии РПЦ Григорий Алфеев (митрополит Иларион).

Среди граждан Украины, против которых введены санкции, есть певицы Анна Седокова, Таисия Повалий, Ани Лорак и телеведущая Регина Тодоренко.

Также в списке экс-нардеп Илья Кива; бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, ныне назначенный руководителем аннексированной "Херсонской области России", и экс-нардеп Евгений Балицкий, назначенный руководителем аннексированной "Запорожской области РФ".

Кроме того, санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний. В частности, речь идет об энергетических компаниях "Татнефть" и "Татойл", предприятиях группы "Лукойл". Кроме того, в списке есть региональные компании "Газпрома".

Утверждены и санкции против российских авиа- и других транспортных компаний, в частности это числе Федеральная пассажирская компания, Федеральная грузовая компания, авиакомпании "СКОЛ" и "Сибиа", а также против российских аэропортов.

Вошли в список и предприятия военно-промышленного комплекса РФ в частности "ОДК-Сатурн" (входит в госкорпорацию "Ростех"), конструкторское бюро "Арсенал" (входит в "Роскосмос") и РАТЕП (входит в концерн "Алмаз-Антей").

Среди финансовых компаний санкционный список содержит меры против российского Альфа-Банка и компаний, связанных со Сбербанком России, ВТБ Банком и банком "Открытие".

Напомним, что по сообщению Министерства экономики, в целом СНБО 30 сентября было одобрено введение санкций против более 3600 лиц. Однако их список пока официально не публиковался, поскольку санкции еще не введены в действие указом президента Владимира Зеленского.