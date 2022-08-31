Правительство инициирует санкции против компаний, снабжающих продуктами армию РФ

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием армию страны-агрессора РФ.

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Об этом говорится в распоряжении №767 от 30 августа, опубликованном на "Правительственном портале".

"Для обеспечения действий войск агрессора задействовано большое количество предприятий Российской Федерации. В частности, продовольственное обеспечение войск агрессора осуществляется с массовым использованием индивидуальных рационов питания, производимых в кооперации российскими производителями пищевых продуктов (товаров) и содержащихся практически во всех фото- и видеоматериалах о действиях оккупантов на территории Украины", - обосновывают санкции в Кабмине.

Так, правительство предлагает на пять лет ввести санкции против АО "Военторг", ОАО "Грязинский пищевой комбинат", ОАО "Консервсушпрод", ООО "Комбинат по производству пищевых продуктов "Рускон", ООО "Консервпаклам", ООО "Консервпром", АО "Визит", ООО "Мас Ли", ООО "Кондитерская фабрика "Победа", ООО "ГТП Возрождение", ООО "Промтех-СП", ООО "Петрохимпласт", ООО "Спичечная фабрика "Победа", ООО "Спичечная фабрика" Энергопак", ООО "Стаирс", ООО "Интер-трейд-юнион", ООО "Май-фудс" и ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".

"Соответственно, юридические лица, производящие индивидуальные рационы питания для войск страны-агрессора, создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. А также способствуют террористической деятельности и приводят к оккупации территории", - отметили в Кабмине.

Напомним, Кабинет министров на заседание 30 августа одобрил предложения по применению на 10 лет персональных санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла (Владимира Гундяева) и еще семи ее представителей.