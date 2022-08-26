Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС, включающим запрет импорта золота из РФ

В Норвегии вступили в силу новые санкции против России, аналогичные введенным Европейским союзом 21 июля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел этой страны.

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"Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы ввести санкции против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и определенных членов российской элиты. Эти санкции — необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину", — указала министр Анникен Хюитфельдт.

В рамках данного санкционного пакета, напомним, ЕС ввел ограничения для еще 54 физических и 10 юридических лиц, в том числе Сбербанка. Сейчас внем уже более 1200 физических и более 100 юридических лиц. Также санкции предусматривают запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота происхождением из России.

Кроме того, запрет на прием средств от граждан РФ или физлиц, проживающих в РФ, юрлиц или организаций, учрежденных в РФ, расширен за счет юрлиц или организаций, учрежденных где-либо за пределами ЕС или Норвегии и подконтрольных российскими гражданами или людям, проживающим в России.

Также вводится усиленный экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий, расширен и пересмотрен перечень товаров и технологий, которые нельзя экспортировать в РФ, поскольку они могут способствовать ее военно-техническому развитию. Также расширен перечень запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий в сфере нефтепереработки.

В то же время решение предусматривает возможность "разморозки" подпавших под санкции ресурсов, если это будет необходимо для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду, а также если они будут необходимы для закупки, импорта или перевозки сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Напомним также, что с 3 августа аналогичные санкции против России начали действовать в Швейцарии, которая, как и Норвегия, не входит в ЕС. При этом именно санкционная политика Швейцарии недавно стала препятствием для дипломатического представления ею интересов Украины в России и наоборот.

Источник фото: ua.depositphotos.com