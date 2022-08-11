МИД России не согласует представительство Швейцарией интересов Украины в РФ: названа причина

В Министерстве иностранных дел России отказываются согласовывать дипломатическое представительство Швейцарией интересов Украины в РФ ввиду того, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Европейским союзом. Об этом объявил на брифинге в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает "Интерфакс".

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"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России на Украине достаточно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России", - заявил он.

По словам Нечаева, в его ведомстве не понимают, каким образом швейцарские власти теперь могут предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги.

"Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, лишь подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - подчеркнул Нечаев.

Напомним, что накануне Украина и Швейцария сообщили о договоренности относительно возможности дипломатического представительства последней украинских интересов в России.

Отметим также, что именно Швейцария еще с 2008 года играет аналогичную роль в отношениях Грузии и России, поскольку тогда Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ из-за ее военного вторжения и признания Абхазии и Южной Осетии. Так, в посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве Швейцарии в Москве - отдел грузинских интересов.

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