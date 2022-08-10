Швейцария согласилась на дипломатическое представительство Украины в России

Украина и Швейцария успешно завершили переговоры о возможности дипломатического представительства последней украинских интересов в России. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Швейцарии Микеля Штайнера.

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"Украина попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России. Соответствующие переговоры были завершены. Для того чтобы мандат покровительства вступил в силу, все еще нужно согласие России", – отметил он.

Эту же информацию подтвердил изданию "РБК-Украина" спикер украинского МИД Олег Николенко. По словам дипломата, модальности представления Швейцарией интересов Украины в РФ будет определяться двусторонним соглашением.

"По поручению президента Украины МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций, и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги", - отметил он.

Напомним, что Украина в лице президента Владимира Зеленского объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией еще в первый день полномасштабного военного вторжения – 24 февраля.

Украинское министерство иностранных дел также отозвало в Киев временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило для проведения консультаций и приступило к эвакуации украинского посольства в Москве.

При этом Украина не разрывала консульские отношения с Россией, поскольку согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, расторжение дипломатических отношений не влечет такого последствия.

Отметим также, что именно Швейцария еще с 2008 года играет аналогичную роль в отношениях Грузии и России, поскольку тогда Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ из-за ее военного вторжения и признания Абхазии и Южной Осетии. Так, в посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве Швейцарии в Москве отдел грузинских интересов.

Напомним также, что Украина разрывает и дипломатические отношения со странами, которые вслед за РФ признали "независимость ДНР и ЛНР". На сегодняшний день так поступили Сирия и Северная Корея. Беларуси официальных решений об этом не принимала, однако признает их де-факто.

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