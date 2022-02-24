Украина разорвала с Россией дипломатические отношения

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после агрессии со стороны последней.

Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это утро вошло в историю, но эта история разная для нашей страны и для РФ. Мы разорвали дипломатические отношения с РФ. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве. Россия подло напала на нашу страну, так же как это сделала фашистская Германия во время Второй мировой войны. Граждане РФ сегодня сами будут выбирать на каком пути каждый из них лично. Всем, кто в РФ еще не потерял совесть время выйти и заявить протесты против войны с Украиной», — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. НА связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".