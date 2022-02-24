Україна розірвала з Росією дипломатичні відносини

Україна розірвала дипломатичні відносини із Російською Федерацією після агресії з боку останньої.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього ранку увійшло в історію, але ця історія різна для нашої країни і для РФ. Ми розірвали дипломатичні відносини із РФ. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали у Москві. Росія підло напала на нашу країну, як це зробила фашистська Німеччина під час Другої світової війни. Громадяни РФ сьогодні самі вибиратимуть яким шляхом кожен із них особисто. Усім, хто ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти війни з Україною", — зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно буду я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї, хоча до планів РФ "не входить окупація українських територій".