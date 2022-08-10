Швейцарія погодилася на дипломатичне представництво України у Росії

Україна та Швейцарія успішно завершили переговори про можливість дипломатичного представництва останньою українських інтересів у Росії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на керівника пресслужби Міністерства закордонних справ Швейцарії Мікеля Штайнера.

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"Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії", – зазначив він.

В свою чергу, цю ж інформацію підтвердив виданню "РБК-Україна" спікер українського МЗС Олег Ніколенко. За словами дипломата, модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою.

"На доручення президента України МЗС досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій, і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - зазначив він.

Нагадаємо, що Україна в особі президента Володимира Зеленського оголосила про розірвання дипломатичних відносин із Росією ще у перший день повномасштабного військового вторгнення - 24 лютого.

Українське міністерство закордонних справ також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому Україна не розривала консульські відносини з Росією, адже згідно зі статтею 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, розірвання дипломатичних відносин не спричиняє такого наслідку.

Зазначимо також, що саме Швейцарія ще з 2008 року має аналогічну роль у відносинах Грузії та Росії, оскільки тоді Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ через її військове вторгнення та визнання Абхазії та Південної Осетії. Так, у посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві Швейцарії у Москві – відділ грузинських інтересів.

Нагадаємо також, що Україна розриває дипломатичні відносини і з країнами, які слідом за РФ визнали "незалежність ДНР та ЛНР". На сьогодні так зробили Сирія та Північна Корея. Білорусь офіційних рішень не приймала, однак визнає їх де-факто.

Джерело фото: ua.depositphotos.com