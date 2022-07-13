Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР через визнання нею так званих "Л/ДНР"

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою через визнання нею незалежності так званих Луганської та Донецької республік.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС розглядає визнання КНДР так звану "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

"Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - йдеться у заяві міністерства.

Тож, у відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, тоталітарна Північна Корея у середу, 13 липня, визнала терористичні угрупування "ДНР" на "ЛНР". Надалі Північна Корея та "Л/ДНР" домовились про встановлення "дипломатичних контактів".