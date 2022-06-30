Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією через визнання "ДНР" та "ЛНР"

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило рішення Сирії про визнання "незалежності ДНР та ЛНР" і у відповідь на це вирішило розірвати дипломатичні відносини з цією країною. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

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"Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб'єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі", - сказано в ньому.

Водночас Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Українська сторона також повідомляє, що розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

"Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС при цьому нагадують, що закрили посольство України в Дамаску іще в 2016 році "у зв'язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу", а в 2018 році наказали закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Нагадаємо також, що Россія раніше відправила до Сирії кораблі с зерном, вкраденим на окупованій нею території України. Сама Україна ж вважає, що країни, які купують в Росії українське зерно, є співучасниками мародерства.

Джерело фото: ua.depositphotos.com