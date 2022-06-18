Росія збільшила кількість провокацій у Сирії

Дії Росії стривожили американських військових, які стурбовані тим, що провокації можуть перерости у ненавмисний конфлікт між американськими та російськими військами у Сирії. Напруженість у відносинах між двома країнами вже висока після вторгнення Росії в Україну та спроб США озброїти українську армію, щоб завдати поразки російським військам.

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Цього місяця російські сили провели серію операцій проти очолюваної США коаліції в Сирії, у тому числі цього тижня на базі, що стратегічно розташована в південній частині країни. Про це пише WSJ.

15 червня Росія завдала авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході Сирії, де американські війська проводять місію з навчання та консультування місцевих бойовиків, щоб запобігти відродженню Ісламської держави.

Росія повідомила США через лінію зв'язку, встановлену кілька років тому, про те, що вона завдавала авіаударів у відповідь на передбачуваний напад на сирійські урядові сили, які захищають росіяни, що могло призвести до поранення та знищення транспортного засобу.

Незабаром після цього російські винищувачі, зокрема два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перш ніж завдати удару по бойовому посту в гарнізоні.

Американські збройні сили не знаходились поблизу бази під час ударів у середу 15 червня. Також у результаті удару не було втрат серед американців та коаліціі. Але ця операція означає те, що цього місяця американський військовий чиновник охарактеризував як "значне збільшення провокацій".

Також цього тижня російські перекинули два винищувачі Су-34 у місце, де США проводили рейд на північному сході Сирії, щоб затримати виробника бомб Ісламської держави. За словами американських військових, винищувачі відступили після того, як США підняли власні винищувачі F-16, щоб попередити російські літаки покинути цей район.

"Ми прагнемо уникати низки дій, які можуть призвести до непотрібного конфлікту: це залишається нашою метою. Проте нещодавня поведінка Росії була провокаційною та ескалаційною", - заявив у своїй заяві голова Центрального командування США генерал армії Ерік Курила.

Цілих 200 американських військовослужбовців базуються у гарнізоні Аль-Танф у рамках кампанії США з наставництва місцевих партнерів у боротьбі з бойовиками Ісламської держави. За даними військових, у Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців. Крім Аль-Танфа, американські війська тренують та консультують сирійські курдські сили у східному секторі країни.

Нагадаємо, що Росія відправила до Сирії кораблі із зерном, яке вкрала в України.