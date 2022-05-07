Росія виводить війська із Сирії, щоб перекинути в Україну - ЗМІ

Російські підрозділи, дислоковані в Сирії, збираються на авіабазах Хмеймім, Камишли, Дейр-е-Зор та Т4, готуючись вилетіти на війну в Україну. Про це повідомляє ізраїльське видання Debka із посиланням на свої джерела.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За інсайдерською інформацією, росіяни передають свої ключові бази терористичній організації ІГЛ.

Точна чисельність сирійського угруповання Росії наразі невідома. За даними Міноборони РФ, у 2015-2018 роках у країні було розміщено 63 тисячі військових, з яких майже половина — офіцери.

Сирійську війну пройшов новий командувач російськими військами в Україні генерал Олександр Дворніков.

На рішення російського командування вже зреагували в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився з цього приводу на Twitter.

🇷🇺 терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в 🇺🇦. Все ж іде «за планом», так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

Тим часом ЗСУ перейшли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямах, і продовжують успішно відбивати удари ворога на інших напрямках.