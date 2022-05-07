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Росія виводить війська із Сирії, щоб перекинути в Україну - ЗМІ
Російські підрозділи, дислоковані в Сирії, збираються на авіабазах Хмеймім, Камишли, Дейр-е-Зор та Т4, готуючись вилетіти на війну в Україну. Про це повідомляє ізраїльське видання Debka із посиланням на свої джерела.
За інсайдерською інформацією, росіяни передають свої ключові бази терористичній організації ІГЛ.
Точна чисельність сирійського угруповання Росії наразі невідома. За даними Міноборони РФ, у 2015-2018 роках у країні було розміщено 63 тисячі військових, з яких майже половина — офіцери.
Сирійську війну пройшов новий командувач російськими військами в Україні генерал Олександр Дворніков.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На рішення російського командування вже зреагували в Україні. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився з цього приводу на Twitter.
Тим часом ЗСУ перейшли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямах, і продовжують успішно відбивати удари ворога на інших напрямках.