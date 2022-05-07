Россия выводит войска из Сирии, чтобы перебросить в Украину - СМИ

Российские подразделения, дислоцированные в Сирии, собираются на авиабазах Хмеймим, Камышлы, Дейр-э-Зор и Т4, готовясь вылететь на войну в Украину. Об этом сообщает израильское издание Debka со ссылкой на свои источники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По инсайдерской информации, россияне передают свои ключевые базы террористической организации ИГЛ.

Точная численность сирийской группировки России на данный момент неизвестна. По данным Минобороны РФ, в 2015–2018 гг. в стране были размещены 63 тысячи военных, из которых почти половина — офицеры.

Стоит отметить, что сирийскую войну прошел новый командующий российскими войсками в Украине генерал Александр Дворников.

На решение российского командования уже отреагировали в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по этому поводу в Twitter.

🇷🇺 терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в 🇺🇦. Все ж іде «за планом», так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

Тем временем ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях, и продолжают успешно отбивать удары врага на других направлениях.