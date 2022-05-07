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Россия выводит войска из Сирии, чтобы перебросить в Украину - СМИ
Российские подразделения, дислоцированные в Сирии, собираются на авиабазах Хмеймим, Камышлы, Дейр-э-Зор и Т4, готовясь вылететь на войну в Украину. Об этом сообщает израильское издание Debka со ссылкой на свои источники.
По инсайдерской информации, россияне передают свои ключевые базы террористической организации ИГЛ.
Точная численность сирийской группировки России на данный момент неизвестна. По данным Минобороны РФ, в 2015–2018 гг. в стране были размещены 63 тысячи военных, из которых почти половина — офицеры.
Стоит отметить, что сирийскую войну прошел новый командующий российскими войсками в Украине генерал Александр Дворников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На решение российского командования уже отреагировали в Украине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по этому поводу в Twitter.
Тем временем ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях, и продолжают успешно отбивать удары врага на других направлениях.