Россия увеличила количество провокаций в Сирии

Действия России встревожили американских военных, которые обеспокоены тем, что провокации могут перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии. Напряженность в отношениях между двумя странами уже высока после вторжения России в Украину и попыток США вооружить украинскую армию, чтобы нанести поражение российским войскам.

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В этом месяце российские силы провели серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии, в том числе на этой неделе на стратегически расположенной базе в южной части страны. Об этом пишет WSJ.

15 июня Россия нанесла авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирии, где американские войска проводят миссию по обучению и консультированию местных боевиков, чтобы предотвратить возрождение Исламского государства.

Россия уведомила США через линию связи, установленную несколько лет назад, о том, что она наносила авиаудары в ответ на предполагаемое нападение на сирийские правительственные силы, которые защищают русские, которое могло привести к ранению и уничтожению транспортного средства.

Вскоре после этого российские истребители, в том числе два Су-35 и один Су-24, пролетели над Аль-Танфом, прежде чем нанести удар по боевому посту в гарнизоне.

Американские вооруженные силы не находились поблизости от базы во время ударов в среду 15 июня. Также в результате удара не было потерь ни у американцев, ни у коалиции. Но эта операция обозначила то, что в этом месяце американский военный чиновник охарактеризовал как "значительное увеличение провокаций".

Также на этой неделе русские перебросили два истребителя Су-34 в место, где США проводили рейд на северо-востоке Сирии, чтобы задержать производителя бомб Исламского государства. По словам американских военных, истребители отступили после того, как США подняли свои собственные истребители F-16, чтобы предупредить российские самолеты покинуть этот район.

"Мы стремимся избегать просчетов или ряда действий, которые могут привести к ненужному конфликту: это остается нашей целью. Однако недавнее поведение России было провокационным и эскалационным", - заявил в своем заявлении глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курилла.

Целых 200 американских военнослужащих базируются в гарнизоне Аль-Танф в рамках кампании США по наставничеству местных партнеров в борьбе с боевиками Исламского государства. По данным военных, в Сирии находится в общей сложности около 900 американских военнослужащих. Помимо Аль-Танфа, американские войска тренируют и консультируют сирийские курдские силы в восточном секторе страны.

Напомним, что Россия отправила в Сирию корабли с зерном, которое украла у Украины.