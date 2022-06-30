Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией из-за признания "ДНР" и "ЛНР"

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило решение Сирии о признании "независимости ДНР и ЛНР" и в ответ решило разорвать дипломатические отношения с этой страной. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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"Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу своих кураторов в Кремле", - говорится в нем.

В то же время Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Украинская сторона также сообщает, что начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД при этом напоминают, что закрыли посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году "в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа", а в 2018 году приказали закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.

Напомним, что Россия ранее отправила в Сирию корабли с зерном, украденным на оккупированных ею территориях Украины. Сама Украина при этом считает, что страны, покупающие у России украинское зерно, являются соучастниками мародерства.

Источник фото: ua.depositphotos.com