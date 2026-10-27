Кредиты "5-7-9%": почему банки могли отменить льготные ставки и что изменилось теперь

После возобновления государственных выплат по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" пока нет риска перевода бизнеса на рыночные ставки. Об этом 26 октября во время Киевского международного экономического форума в комментарии Dilo заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Из-за задержек государственных выплат банки начали предупреждать предпринимателей о возможном повышении ставок по кредитам. Для бизнеса это означало бы дополнительные непредвиденные расходы. Новый платеж государства должен снизить этот риск. Однако, по словам Кисилевского, остается проблема несогласованности нормативных требований правительства и Национального банка (НБУ).

Как работает программа "5-7-9"

По программе "5-7-9%" банк выдает предпринимателю кредит по полной ставке, но бизнес платит только его часть, а разницу компенсирует государство. Например, если полная ставка составляет 18% годовых, а льготная 7%, то предприниматель платит 7%, а остальные 11 процентных пунктов должно компенсировать правительство.

Когда задерживаются компенсации, банк не получает часть процентов. Из-за этого некоторые банки начали посылать предпринимателям письма с предупреждениями о возможном переходе на полную ставку. После поступления государственных средств льготные условия должны были возобновиться.

По словам Кисилевского, банки начинают посылать такие предупреждения после четырех-пяти месяцев задержки компенсаций. Причину он объясняет разногласиями между нормативными требованиями правительства и НБУ. Депутат утверждает, что требования НБУ заставляют банки уже с седьмого месяца задержки государственных выплат признавать заемщиков проблемными.

В то же время, постановление Кабмина №28 , регулирующее программу "5-7-9%", предусматривает другой срок: задержка государственной компенсации в течение не более девяти месяцев подряд не должна быть основанием для признания задолженности предпринимателя по процентам просроченным.

Ранее директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в комментарии ZAXID.NET пояснила, что банки могут потребовать от предпринимателей уплаты государственной части процентов только после задержки компенсации более девяти месяцев. До этого банк может предложить заемщику временно покрыть разницу между ставками, но не имеет права требовать этого в качестве обязательного платежа.

По словам Дадашовой, если предприниматель своевременно уплачивает свою часть кредита, задержка государственной компенсации не должна ухудшать его кредитную историю или оценку кредитного риска.

Следовательно, объяснение представительницы НБУ отличается от утверждения Кисилевского о последствиях задержки выплат с седьмого месяца. Редакция Dilo направила запрос в Нацбанк, чтобы выяснить, какие нормативные требования действуют для банков и как они влияют на участников программы.

Пропал ли риск повышения ставок для бизнеса

20 октября Государственная казначейская служба перевела Национальному учреждению развития (НУР) 2,8 млрд грн для компенсаций банкам в рамках программы "5-7-9%". Как ранее сообщало Dilo , средства должны были поступить банкам в течение следующих нескольких дней.

Однако государство еще не погасило всю задолженность по программе. По словам Кисилевского, в начале 2026 долг перед банками составлял около 7 млрд грн. Депутат объяснил, что для банков важна прежде всего продолжительность задержки компенсаций, а не общая сумма долга. Поэтому, по его словам, государство пытается не допускать задержек более шести месяцев.

Будет ли действовать программа "5-7-9%" в 2027 году

Программу льготного кредитования бизнеса планируют продлить и в следующем году. Однако уже в 2026 году предусмотренных бюджетом средств на ее финансирование недостаточно.

Премьер-министр Сергей Корецкий 26 октября сообщил , что на программу "5-7-9%" в госбюджете заложили 18 млрд грн. Из-за высокого спроса бизнеса на льготные кредиты фактическая потребность выросла до 22 млрд. грн. Так что правительству нужно найти дополнительные 4 млрд грн.

В то же время, Кисилевский заявил, что в проекте бюджета на 2027 год правительство планирует сохранить и увеличить финансирование инструментов поддержки бизнеса.