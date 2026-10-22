Банки планировали облегчить кредиты бизнесу, но наоборот ужесточили требования

Украинские банки в третьем квартале 2026 стали реже согласовывать заявки компаний на кредитование, подняли ставки и требования к залогу. Об этом говорится в опросе Национального банка Украины, результаты которого были опубликованы 21 октября.

Примечательно, что в июле банки думали по-другому. Они собирались упростить выдачу кредитов малому и среднему бизнесу. Осенью условия для компаний в целом усложнились, а спрос малых предприятий на кредиты перестал расти. Теперь бизнес, желающий взять кредит, может столкнуться с большими расходами и более сложным согласованием заявки. Dilo объясняет, что изменилось для предпринимателей.

Что банки обещали в июле

В июльском опросе НБУ приняли участие 25 крупнейших банков. Тогда они сообщили, что спрос на кредиты вырос, особенно на долгосрочные ссуды и финансирование малого и среднего бизнеса. Предприятия искали деньги на оборудование, развитие и текущие затраты. Банки отозвались на этот спрос. Некоторые из них уже одобряли более крупные кредиты для малых компаний. На июль-сентябрь банки ожидали, что спрос будет продолжать расти, и собирались сделать требования к малому и среднему бизнесу менее жесткими.

Что вышло через три месяца

В третьем квартале года спрос компаний на кредиты продолжал расти, но малый и средний бизнес стал исключением. Впервые с начала 2023 г. банки не зафиксировали рост спроса в этом сегменте. В то же время, условия кредитования ухудшились: банки повысили ставки и требования к залогу, а доля одобренных заявок впервые с середины 2024 года сократилась.

Банки не планируют смягчать условия в ближайшее время. В четвертом квартале они ожидают, что требования станут еще более жесткими, особенно для крупных компаний.

Почему кредиты стали дороже

За время между этими двумя опросами НБУ дважды повысил учетную ставку. В конце июля она поднялась с 15% до 15,5%, а с 18 сентября составляет 16% годовых. Учетная ставка определяет, сколько стоят деньги для банков, и это влияет на ставки, под которые они выдают кредиты клиентам.

НБУ поднял ставку из-за роста инфляции. В августе годовая инфляция выросла до 8,1%, а в сентябре – до 10%. Удорожание товаров и услуг увеличивает расходы предприятий и затрудняет оценку их возврата кредитов. Банки тоже рассказали о росте рисков. Они больше всего волнуются из-за возможных невозвратов кредитов и колебаний валютного курса.

Значит ли это, что бизнесу стало сложнее занимать деньги

Банки считают, что малый и средний бизнес имеют низкую долговую нагрузку, а крупные компании — среднюю. Несмотря на изменения на рынке, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает действовать. По информации Минэкономики по состоянию на 19 октября, с начала 2026 года предприниматели получили по этой программе 30,4 тысяч кредитов на 131 миллиард гривен. Это на 39% больше суммы кредитов за весь 2025 год. Следовательно, кредитование бизнеса продолжается. Но для компаний, получающих кредиты без государственной поддержки, рыночные условия ухудшились.

Что будет дальше

Банки все еще ожидают, что спрос на кредиты вырастет, прежде всего на краткосрочные гривневые ссуды и финансирование крупных компаний. 29 октября НБУ должен принять новое решение об учетной ставке. Если она останется на уровне 16% или повысится, это может помешать снижению стоимости банковских кредитов. Конкретные ставки и условия также определяются рисками заемщика и политикой каждого банка.