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Бизнес оживил кредитование: объем 5-7-9% уже превысил весь 2025 год

кредитование 5-7-9
Бизнес оживил кредитование

С начала 2026 г. украинский бизнес привлек по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 30,4 тыс. кредитов на 131 млрд грн. Это уже на 39% больше, чем предприятия получили за весь 2025 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Наибольший объем финансирования с начала года привлекли предприятия, работающие в зонах высокого военного риска, – 45,05 млрд грн.

Перерабатывающие предприятия получили 31,3 млрд. грн., еще 21,77 млрд. грн. бизнес привлек для реализации инвестиционных проектов.

Государство перечислило еще 2,8 млрд грн на компенсации

20 октября Государственная казначейская служба перечислила Национальному учреждению развития 2,8 млрд. грн. на частичную компенсацию процентных ставок и государственных гарантий по кредитам программы.

Ожидается, что в течение нескольких дней эти средства поступят банкам.

В государственном бюджете на 2026 год на компенсацию процентных ставок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" предусмотрено 18 млрд. грн.

Кредиты на энергонезависимость и восстановление

Отдельные направления программы ориентированы на повышение энергетической устойчивости предприятий.

Бизнес может получить до 10 млн. грн. под 0% на приобретение генераторов, а также до 250 млн. грн. по ставкам программы 5-7-9% на другое энергетическое оборудование.

С 1 июля в рамках программы также работает отдельное направление для предприятий, имущество которых было разрушено или повреждено в результате войны.

Такие компании могут привлечь до 150 млн. грн. под 0,1% в течение первых двух лет. В дальнейшем ставка будет составлять 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест.

С момента запуска программы в феврале 2020 года предприятия привлекли 165,4 тыс. кредитов на 593,1 млрд. грн. Из них во время военного положения – 130,6 тыс. кредитов на 503,5 млрд грн.

Напомним, еще в начале марта бизнес привлек более 30 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Больше средств уже тогда направляли предприятиям в зонах высокого военного риска, перерабатывающим компаниям и на инвестиционные цели.

Автор:
Татьяна Гойденко

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