Бізнес пожвавив кредитування: обсяг 5-7-9% уже перевищив весь 2025 рік

Від початку 2026 року український бізнес залучив за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 30,4 тис. кредитів на 131 млрд грн. Це вже на 39% більше, ніж підприємства отримали за весь 2025 рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Найбільший обсяг фінансування від початку року залучили підприємства, що працюють у зонах високого воєнного ризику, — 45,05 млрд грн.

Переробні підприємства отримали 31,3 млрд грн, ще 21,77 млрд грн бізнес залучив для реалізації інвестиційних проєктів.

Держава перерахувала ще 2,8 млрд грн на компенсації

20 жовтня Державна казначейська служба перерахувала Національній установі розвитку 2,8 млрд грн на часткову компенсацію відсоткових ставок та державних гарантій за кредитами програми.

Очікується, що протягом наступних кількох днів ці кошти надійдуть банкам.

У державному бюджеті на 2026 рік на компенсацію відсоткових ставок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" передбачено 18 млрд грн.

Кредити на енергонезалежність та відновлення

Окремі напрямки програми орієнтовані на підвищення енергетичної стійкості підприємств.

Бізнес може отримати до 10 млн грн під 0% на придбання генераторів, а також до 250 млн грн за ставками програми 5-7-9% на інше енергетичне обладнання.

З 1 липня в межах програми також працює окремий напрям для підприємств, майно яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок війни.

Такі компанії можуть залучити до 150 млн грн під 0,1% протягом перших двох років. Надалі ставка становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу та створення нових робочих місць.

З моменту запуску програми у лютому 2020 року підприємства залучили 165,4 тис. кредитів на 593,1 млрд грн. Із них під час воєнного стану — 130,6 тис. кредитів на 503,5 млрд грн.

Нагадаємо, ще на початку березня бізнес залучив понад 30 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше коштів уже тоді спрямовували підприємствам у зонах високого воєнного ризику, переробним компаніям та на інвестиційні цілі.