Україна погодилася передати Польщі технології боротьби з дронами в обмін на два винищувачі МіГ-29

Україна погодилася передати Польщі технології протидії безпілотникам, які допоможуть посилити захист від повітряних загроз, в обмін на два польських літаки МіГ-29.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, цитує RMF24.

За його словами, Варшава розглядає передачу Україні двох МіГ-29, а натомість отримає доступ до українських безпілотних та антидронових технологій. Угода знаходиться на стадії узгодження останніх деталей.

Зазначається, що нині Томчик перебуває в Києві разом із першим заступником начальника Генштабу Збройних сил Польщі генералом Каролем Домановським.

Для Польщі інтерес становлять насамперед українські технології перехоплення російських безпілотників, перевірені у реальних бойових умовах. Для України - додаткові літаки знайомого типу, що не потребують переучування пілотів.

Паралельно сторони обговорюють співпрацю у протиракетній обороні, включаючи розробку засобів перехоплення балістичних ракет та створення у Польщі центру обслуговування ракет PAC-3 для комплексів Patriot.

Епопея з передачею Україні польських МіГів

Ця історія має досить непросту передісторію. Ще у грудні 2025 року Польща запропонувала обміняти свої старі МіГи на українські військові розробки.

Наприкінці минулого року Міноборони та Генеральний штаб Війська Польського повідомляли про заплановану передачу Україні частини МіГ-29, які залишаються на озброєнні Повітряних сил Польщі.

Ці машини вже поважного віку — у польській авіації вони служать із 1989 року. Нині їх замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі беруть участь у місіях. МіГи базуються на 22-й базі тактичної авіації у Крулеві-Мальборському.

Тоді міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяних літаків МіГ-29, оскільки Київ, мовляв, відмовився ділитись дроновими технологіями.

Тому Варшава вирішила їх поступово утилізувати, але Україні не передавати.

Після цього Косіняк-Камиш повідомив, що "це питання не закрите". Україна, мовляв, представила свої пропозиції щодо передачі Польщі безпілотників протягом найближчих двох років в обмін на отримання винищувачів і переговори поновилися.