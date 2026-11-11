Угода Трампа та Путіна зірвалася: російський дизель нікому не знадобився у США, третій танкер розвернувся назад

Усі три перші танкери, які перевозили російське дизельне пальне до США в межах домовленостей між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, змінили курс і відмовилися від заходу в американські порти. Оператори та покупці уникають цього ресурсу на тлі попереджень місцевої влади про суворі санкції та репутаційні ризики.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден та документи.

Місце призначення змінили

Зазначається, що танкер Agioi Fanendes, який перевозить близько 40 тисяч тонн російського дизельного пального та прямував до США, змінив курс за 400 морських миль від узбережжя Нью-Йорка.

Наприкінці жовтня Agioi Fanendes вийшов із російського балтійського порту Приморськ і спочатку вказував Нью-Йорк як пункт призначення. Згодом у навігаційних даних місце призначення змінили на "за вказівкою замовника".

У компанії Eastern Mediterranean Maritime Ltd., яка управляє судном, повідомили, що танкер продовжує рухатися відповідно до отриманих вказівок, оскільки порт розвантаження ще не підтверджений.

Раніше ще два із трьох підсанкційних танкерів, які попередньо прямували до узбережжя США із російським дизелем, змінили маршрут.

Немає покупців: американські компанії відмовляються купувати дизельне пальне у РФ

Зауважимо, представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочували американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Тому протягом кількох тижнів продавцям так і не вдалося знайти покупців у США.

Також демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

А губернаторка американського штату Нью-Джерсі Майкі Шеррілл надіслала листи 12 операторам портів і терміналів із вимогою не приймати танкери з російським дизелем. Вона попередила, що компанії можуть зіткнутися з багатомільйонними штрафами.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.