Соглашение Трампа и Путина сорвалось: российский дизель никому не понадобился в США, третий танкер развернулся назад

Все три первых танкера, перевозивших российское дизельное топливо в США в рамках договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сменили курс и отказались от мероприятия в американские порты. Операторы и покупатели избегают этого ресурса на фоне предупреждений местных властей о строгих санкциях и репутационных рисках.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и документы.

Место назначения сменили

Отмечается, что танкер Agioi Fanendes, перевозящий около 40 тысяч тонн российского дизельного топлива и направлявшийся в США, изменил курс в 400 морских милях от побережья Нью-Йорка.

В конце октября Agioi Fanendes вышел из российского балтийского порта Приморск и сначала указывал Нью-Йорк как пункт назначения. Впоследствии в навигационных данных место назначения сменили на "по указанию заказчика".

В управляющей судном компании Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщили, что танкер продолжает двигаться в соответствии с полученными указаниями, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден.

Ранее еще два из трех подсанкционных танкеров, предварительно направлявшихся к побережью США с российским дизелем, сменили маршрут .

Нет покупателей: американские компании отказываются покупать дизельное топливо в РФ

Отметим, представители администрации президента США Дональда Трампа непублично поощряли американские компании принимать партии российского дизельного горючего, направляющиеся в Соединенные Штаты. В то же время, бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь.

Потому в течение нескольких недель продавцам так и не удалось найти покупателей в США.

Также демократы Конгресса США обратились к крупнейшим американским банкам и портам с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

А губернатор американского штата Нью-Джерси Майки Шеррилл направила письма 12 операторам портов и терминалов с требованием не принимать танкеры с российским дизелем. Она предупредила, что компании могут столкнуться с многомиллионными штрафами.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.