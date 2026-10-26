В США готовят расследование дизельного соглашения Трампа с Путиным: что проверят

Ведущие демократы в Конгрессе США, которые готовятся занять ключевые должности в следующем году, обратились в крупнейшие американские банки и порты с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Axios.

Расследование соглашения президента Дональда Трампа с Москвой станет главным приоритетом для законодателей в случае возвращения контроля над одной или двумя палатами Конгресса.

Новые требования демонстрируют, что парламентские запросы выйдут далеко за пределы Белого дома и коснутся руководства финансового и инфраструктурного секторов.

В письме отмечается, что любой импорт российского дизеля в США вызывает серьезные правовые вопросы и может явиться основанием для судебных исков и расследований.

Законодатели предостерегают об угрозе нацбезопасности

Адресатами официального письма от законодателей стали крупнейшие учреждения Уолл-стрит, в частности JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Аналогичные предупреждения получили и администрации портов Хьюстон, Бомонт, Корпус-Кристи и Нью-Йорк/Нью-Джерси.

Конфликт возник после того, как Трамп заявил о договоренности по выводу российского экспорта на мировые и американские рынки, а Министерство финансов США отменило соответствующие санкции.

Критики и законодатели отмечают, что это прямо противоречит двухпартийному закону 2022 года о запрете импорта российской нефти, газа и нефтепродуктов. В письме подчеркивается, что возможный импорт дизеля будет финансировать жестокую и незаконную войну России против Украины, хотя Минфин США продолжает настаивать на законности соглашения.

Сенаторы требуют сохранить все контракты и транспортные записи

Законодатели призывают банки и порты полностью остановить покупку, транспортировку, импорт, разгрузку, хранение, финансирование или распространение российского дизельного горючего в США, а также не способствовать подобным соглашениям на других рынках.

Ссылаясь на май будущий надзор со стороны Конгресса, документ обязывает финансовые и портовые учреждения сохранить широкий спектр материалов, связанных с предлагаемыми или фактическими транзакциями.

Это касается контрактов, транспортных документов, записей о судах, а также любой переписки с поставщиками, посредниками и чиновниками США. Законодатели ожидают от получателей подтверждения хранения материалов и подробной информации о соглашениях с РФ уже к среде

Напомним, 9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 000 метрических тонн или 2,25 миллиона баррелей горючего, в ноябре отправит 500 000 тонн, а сразу после этого — еще 1 миллион тонн.

10 октября Трамп провел переговоры с Путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного горючего на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.

В то же время, по мнению аналитиков, соглашение президента Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива на мировые рынки вряд ли приведет к существенному снижению цен. Обещанные объемы слишком малы, чтобы преодолеть глобальный дефицит.