Мировые цены на дизель остаются рекордными: почему сделка Трампа с Россией не сработает

Соглашение президента Дональда Трампа с Россией по поставкам дизельного топлива на мировые рынки вряд ли приведет к существенному снижению цен. Рыночные наблюдатели и аналитики отмечают, что обещанные объемы слишком малы, чтобы преодолеть глобальный дефицит.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Цены на дизель достигли рекордных максимумов во время военного конфликта США и Израиля против Ирана. Это создает политические риски для Трампа и Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс.

Большие обещания против жесткой экономики

Трамп заявил о немедленном экспорте Россией 300 тысяч тонн топлива с последующим увеличением поставок. Однако розничные цены в США превышают 6 долларов за галлон, и эксперты сомневаются в эффективности мероприятия.

По оценкам компании Kpler, для ощутимого падения цен на рынок требуется дополнительно 400 тысяч баррелей в день, тогда как первоначальные российские поставки обеспечат лишь около 73 тысяч баррелей в сутки.

Ситуацию усугубляет путаница относительно пунктов назначения: сначала речь шла о рынке США, но позже в Белом доме уточнили, что грузы пойдут на мировой рынок. В настоящее время некоторые российские танкеры уже перенаправлены в Турцию и Бразилию.

У России нет излишков для экспорта

Способность России выполнить обещания вызывает большие сомнения. По оценкам аналитиков Braemar, до 45% российских нефтеперерабатывающих мощностей пока не работают, в том числе из-за возобновления атак Украины на НПЗ.

Страна производит около 1,4 миллиона баррелей в день и почти все потребляет внутри, не имея излишков для экспорта.

Дополнительным барьером стали высокие фрахтовые пруды и логистические риски в Черном море.

Многие судовладельцы неохотно берут российский дизель, опасаясь токсичности таких грузов для других западных клиентов, ведь санкции Европы и других стран остаются в силе.

Напомним, 9 октября Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного горючего, после чего Минфин США временно ослабил соответствующие санкционные ограничения. Впоследствии американские сенаторы заявили, что разрешение на импорт российского горючего может противоречить принятому Конгрессом в 2022 году запрету.

Ранее Трамп обвинил Украину в росте цен на горючее из-за ударов по российским НПЗ. Президент США в очередной раз заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, а не блокирование Ормузского пролива.