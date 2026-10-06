Трамп снова обвинил Украину в росте цен на горючее из-за ударов по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, а не блокирование Ормузского пролива.

Как пишет Dilo, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, рост цен на бензин в США больше не связан с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Кроме Украины, на этот раз президент США добавил в список виновных в росте цен американских демократов.

"То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, ведь рекордное количество баррелей выходит на рынок почти каждый день, а слово "НПЗ", где российские подрывает Украина, а наши закрывают в демократических штатах, таких как Калифорния, демократы", - убежден глава Белого дома.

Трамп уже неоднократно увязывал проблемы на рынке топлива с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре.

В середине сентября Трамп впервые призвал Зеленского отказаться от ударов по российским объектам, связанным с дизельным топливом. "Это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу", - говорил президент США.

После этого Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом, в котором "слово дизель упоминалось много раз", а также прозвучала просьба не бить по российским НПЗ, писало издание Axios. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев готов к деэскалации, но отказ от ударов по российским НПЗ должен сопровождаться прекращением атак России на украинскую энергетику и критическую инфраструктуру.

"Больше не будет так, что страдает только страна, которая подверглась нападению. Природа войны в настоящее время такова, что агрессор также будет страдать. Технологии позволяют это", — отметил украинский президент. См. также Зеленский предложил российскому руководству "положить на стол" список объектов, по которым украинская армия не должна наносить удары в рамках энергетического перемирия.

В Кремле назвали отказ от ударов по энергетике "хорошей идеей", однако отметили, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не поможет справиться с дефицитом.

Также Трамп заявлял, что Россия "потеряла контроль" над производством дизельного горючего из-за последствий войны против Украины. По его словам, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов было повреждено и, по меньшей мере, временно прекратило работу.

В конце сентября Трамп утверждал, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "притормозить пыл" по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился.