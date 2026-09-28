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Новости
Дата публикации

Трамп утверждает, что Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "притормозить пыл" по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился.

Как пишет Dilo, об этом Трамп сказал в комментарии журналисту Fox News.

"Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал, что вам нужно ослабить удары по НПЗ. Он ответил: "Мы, пожалуй, так и сделаем". Есть и другие вещи, которые он может делать", - подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что рост мировых цен на горючее связан прежде всего с войной между Россией и Украиной, а не военным конфликтом США и Ирана.

В середине сентября Трамп впервые призвал Зеленского отказаться от ударов по российским объектам, связанным с дизельным топливом. "Это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он наносил удары по дизельному топливу", - говорил президент США.

После этого Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом, в котором "слово дизель упоминалось много раз", а также прозвучала просьба не бить по российским НПЗ, писало издание Axios. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев готов к деэскалации, но отказ от ударов по российским НПЗ должен сопровождаться прекращением атак России на украинскую энергетику и критическую инфраструктуру.

"Больше не будет так, что страдает только страна, которая подверглась нападению. Природа войны в настоящее время такова, что агрессор также будет страдать. Технологии позволяют это", — отметил украинский президент. Также Зеленский предложил российскому руководству "положить на стол" список объектов, по которым украинская армия не должна наносить удары в рамках энергетического перемирия.

В Кремле назвали отказ от ударов по энергетике "хорошей идеей", однако отметили, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не поможет справиться с дефицитом.

Также Трамп заявлял, что Россия "потеряла контроль" над производством дизельного горючего из-за последствий войны против Украины. По его словам, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов было повреждено и, по меньшей мере, временно прекратило работу.

Автор:
Светлана Манько

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