Польша предложила разместить производство ракет для Patriot у себя вместо Украины

Польша предложила разместить на своей территории предприятие по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, поскольку считает свою территорию более безопасной для такого предприятия. Реализация такой инициативы будет зависеть от решения США по соответствующей лицензии.

Как пишет Dilo, об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая, передает RMF24.

По ее словам, если производство ракет Patriot планируется создать в Украине, Варшава готова предложить более безопасную альтернативу — разместить завод на польской территории.

"Если планируется строительство такого завода в Украине, мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он находился на так называемой безопасной территории", — подчеркнула Собковьяк-Чернецкая.

Она также отметила, что возможность получения Польшей разрешения на создание собственного сервисного центра, а в перспективе и производства ракет Patriot, не зависит от того, получит ли аналогичную лицензию Украина.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Нью-Йорке.

Ракеты-перехватчики Patriot считаются одним из ключевых средств защиты Украины от российских баллистических ракет. Производитель комплекса – компания RTX (ранее Raytheon) – выпускает около 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE в год. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о дефиците боеприпасов и предлагал США продать часть своего запаса для защиты украинских городов от российских атак зимой.

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.