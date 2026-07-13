Стало известно, когда Украина сможет приступить к производству ракет Patriot

Обещание президента США Дональда Трампа позволит Украине производить американские ракеты-перехватчики Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил о готовности разрешить Украине производить ракеты Patriot во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре. По оценке Reuters, это стало заметным жестом поддержки после напряженности в отношениях между лидерами, возникшей после их встречи в Белом доме в феврале 2025 года.

Ракеты Patriot критически важны для украинского ПВО, поскольку это единственное оружие в арсенале Киева, способное сбивать российские баллистические ракеты. По словам Зеленского, Россия пытается использовать свое преимущество в баллистических ракетах для ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

По приведенным данным, в этом месяце Украине удалось сбить всего четыре из 54 скоростных баллистических ракет, запущенных Россией.

Впрочем, заявление Трампа пока не содержит конкретных производственных договоренностей. Он признал, что еще не говорил с компаниями, производящими перехватчики Patriot — Lockheed Martin и Raytheon.

Эксперты отмечают, что даже в случае политического разрешения запуск производства потребует времени. Речь идет о строительстве сборочной площадки, организации работы подрядчиков и масштабировании производства компонентов.

"В краткосрочной перспективе влияние будет очень ограничено", - сказал эксперт по ракетным технологиям Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффманн.

Он добавил, что был бы удивлен, если производство удалось запустить быстрее чем за 12 месяцев, и предположил, что процесс может длиться значительно дольше.

По словам двух источников, осведомленных о переговорах, новые перехватчики, вероятно, будут сначала производить в Германии или другой европейской стране, где безопаснее. Перенос производства в Украину может произойти уже после завершения войны.

Зеленский заявил, что технические команды должны как можно скорее согласовать детали, однако он хочет, чтобы производство началось "в Украине как можно скорее". Также он сообщил, что партия перехватчиков PAC-3 из США ожидается "в ближайшие дни".

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине возможность производить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Вашингтон не только передаст разрешение на производство, но и продемонстрирует технологию производства.