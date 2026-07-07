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Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят заключить соглашение

Трамп
Трамп заявил о возможности договоренности между Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин заинтересованы в заключении соглашения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Зеленский и Путин хотят договориться?

Об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но я считаю, что что-нибудь получится", - заявил американский лидер.

Трамп также выразил надежду, что договоренности между сторонами удастся достичь в ближайшее время.

"Я думаю, что они собираются заключить соглашение. Мы сможем это устроить, надеюсь, скоро", - добавил президент США.

Напомним, ранее главный переговорщик Украины в переговорах с Россией Кирилл Буданов заявил о прогрессе в направлении потенциального мирного урегулирования и допустил, что достижение соглашения может не занять длительное время.

Автор:
Ольга Опенько