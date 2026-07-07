Трамп заявив, що Зеленський і Путін хочуть укласти угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський і глава Кремля Володимир Путін зацікавлені в укладенні угоди.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Зеленський і Путін хочуть домовитися?

Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.

"Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я вважаю, що щось вийде", - заявив американський лідер.

Трамп також висловив сподівання, що домовленості між сторонами вдасться досягти найближчим часом.

"Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Ми зможемо це владнати, сподіваюся, скоро", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше головний переговорник України у перемовинах із Росією Кирило Буданов заявив про прогрес у напрямку потенційного мирного врегулювання та допустив, що досягнення угоди може не зайняти тривалого часу.