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Трамп заявив, що Зеленський і Путін хочуть укласти угоду
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, президент України Володимир Зеленський і глава Кремля Володимир Путін зацікавлені в укладенні угоди.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".
Зеленський і Путін хочуть домовитися?
Про це Трамп сказав під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.
"Я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я вважаю, що щось вийде", - заявив американський лідер.
Трамп також висловив сподівання, що домовленості між сторонами вдасться досягти найближчим часом.
"Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Ми зможемо це владнати, сподіваюся, скоро", - додав президент США.
Нагадаємо, раніше головний переговорник України у перемовинах із Росією Кирило Буданов заявив про прогрес у напрямку потенційного мирного врегулювання та допустив, що досягнення угоди може не зайняти тривалого часу.