Ракети для Patriot: Зеленський заявив про переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорить питання постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Чому Україні терміново потрібні ракети Patriot

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях оборонного форуму в межах саміту НАТО, який проходить 7 липня в Анкарі.

Зеленський подякував Рютте за сприяння в реалізації програми PURL, завдяки якій Україна може отримати американські ракети PAC-3 та PAC-2 для систем Patriot.

"Завтра ми обговоримо з президентом Трампом різні теми, зокрема й це питання", - зазначив президент України.

Він також наголосив, що одним із головних завдань наразі є пошук можливостей для якнайшвидшого отримання більшої кількості ракет для комплексів Patriot.

"Це найважливіше, що ми будемо обговорювати", - додав Зеленський.

Зауважимо, лідери країн G7 погодилися збільшити постачання протиповітряної оборони і далекобійної зброї Києву, а також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.