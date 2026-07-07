США ведуть переговори з країнами ЄС про спільне виробництво ракет для Patriot

США ведуть переговори з європейськими країнами про спільне виробництво ракет AIM-120 AMRAAM і технічне обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot у Європі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією співрозмовників агенства, країни підпишуть заяву про наміри спільного виробництва на форумі оборонної промисловості НАТО в кулуарах саміту в Анкарі 7 липня.

Якщо обидва проєкти будуть реалізовані, вони можуть звільнити потужності компаній Raytheon та Lockheed Martin у Сполучених Штатах і дозволять американським оборонним гігантам наростити виробництво.

США вже мають приклади ліцензійного виробництва окремих систем за кордоном, зокрема ракет Patriot у Німеччині. Водночас Вашингтон зазвичай обережно підходить до таких угод через питання інтелектуальної власності та ланцюгів постачання.

Для України ліцензійне виробництво американської зброї може стати способом швидше нарощувати доступ до критичних систем, насамперед ППО. Для Європи це також означає посилення власної оборонної промисловості та зменшення залежності від обмежених запасів США.

Зауважимо, лідери країн G7 погодилися збільшити постачання протиповітряної оборони і далекобійної зброї Києву, а також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій для виробництва необхідного західного військового обладнання.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.