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Польща розпочне виробництво крилатих ракет Barracuda дальністю понад 900 км
Польща розпочне виробництво крилатих ракет великої дальності Barracuda після підписання відповідної угоди між польською PGZ. Військовим авіаційним заводом №2 та американською Anduril Industries. Документ передбачає створення виробничих потужностей у Польщі, а також передачу технологій і подальшу локалізацію виробництва.
Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі.
Європа посилює оборону
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час церемонії підписання заявив, що ракети Barracuda здатні уражати цілі на відстані понад 900 км. За його словами, це має стратегічне значення для безпекової ситуації в Європі, а також підкреслює важливість того, що Польща стала першою європейською країною, яка уклала з Anduril подібну угоду.
Очільник оборонного відомства також зазначив, що Polska Grupa Zbrojeniowa отримала ексклюзивні права на виробництво Barracuda, передачу технологій і відповідних компетенцій, що в перспективі дозволить створити польську версію ракети.
У майбутньому PGZ та Anduril планують вийти на серійне виробництво - до кількох тисяч ракет Barracuda-500M щорічно. Польща при цьому не є першою країною, яка освоює виробництво цих систем: раніше відповідні потужності було запущено на Тайвані.
Про ракети
Barracuda-500M - це компактна крилата ракета, оснащена бойовою частиною, з дальністю польоту понад 500 морських миль (більш як 926 км) та корисним навантаженням понад 100 фунтів (близько 45 кг). Система здатна виконувати маневри з перевантаженням до 5G, а тривалість польоту перевищує 120 хвилин.
Виробник зазначає, що серійне виготовлення однієї ракети потребує на 50% менше часу, на 95% менше інструментів і приблизно на 50% менше комплектуючих порівняно з традиційними аналогами на ринку. Це дозволяє суттєво знизити витрати та забезпечити можливість масштабного виробництва.
У результаті сімейство Barracuda в середньому на 30% дешевше за інші подібні системи, що робить його орієнтованим на масове та економічно ефективне застосування. За оцінками The War Zone, вартість однієї серійної платформи може становити до $150 тис., що значно нижче за ціну класичних крилатих ракет.
Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.