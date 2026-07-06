Польша приступит к производству крылатых ракет Barracuda дальностью более 900 км

Польша приступит к производству крылатых ракет большой дальности Barracuda после подписания соответствующего соглашения между польским PGZ. Военным авиационным заводом №2 и американской Anduril Industries. Документ предполагает создание производственных мощностей в Польше, а также передачу технологий и последующую локализацию производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

Европа усиливает оборону

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время церемонии подписания заявил, что ракеты Barracuda способны поражать цели на расстоянии более 900 км. По его словам, это имеет стратегическое значение для ситуации безопасности в Европе, а также подчеркивает важность того, что Польша стала первой европейской страной, заключившей с Anduril подобное соглашение.

Глава оборонного ведомства также отметил, что Polska Grupa Zbrojeniowa получила эксклюзивные права на производство Barracuda, передачу технологий и соответствующих компетенций, что в перспективе позволит создать польскую версию ракеты.

В будущем PGZ и Anduril планируют выйти на серийное производство – до нескольких тысяч ракет Barracuda-500M ежегодно. Польша при этом не первая страна, которая осваивает производство этих систем: ранее соответствующие мощности были запущены на Тайване.

О ракетах

Barracuda-500M – это компактная крылатая ракета, оснащенная боевой частью, с дальностью полета более 500 морских миль (более 926 км) и полезной нагрузкой более 100 фунтов (около 45 кг). Система способна делать маневры с перегрузкой до 5G, а длительность полета превосходит 120 минут.

Производитель отмечает, что серийное изготовление одной ракеты требует на 50% меньше времени, на 95% меньше инструментов и примерно на 50% меньше комплектующих по сравнению с традиционными аналогами на рынке. Это позволяет значительно снизить затраты и обеспечить возможность масштабного производства.

В результате семейство Barracuda в среднем на 30% дешевле других подобных систем, что делает его ориентированным на массовое и экономически эффективное применение. По оценкам The War Zone, стоимость одной серийной платформы может составлять до $150 тыс., что значительно ниже цены классических крылатых ракет.

Напомним, украинская оборонная компания FirePoint, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая станет альтернативой Patriot за $1 млн.