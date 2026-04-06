AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Украинский производитель ракет "Фламинго" готовит альтернативу системе Patriot за $1 млн

модель FP-7
Компания готовит системы ПВО и баллистические ракеты FP-7/Fire Point.

Украинская оборонная компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", начала переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Главной целью проекта является разработка доступного средства перехвата баллистических ракет, которое должно стать альтернативой дорогостоящим американским комплексам Patriot.

По словам соучредителя компании Дениса Штиллермана, разработка должна существенно изменить экономику современной войны.

Ключевой задачей новой системы является снижение стоимости одного перехвата баллистической цели до уровня ниже 1 миллиона долларов. Для сравнения, современные западные системы часто нуждаются в запуске нескольких ракет, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

Fire Point планирует провести первый успешный перехват баллистической ракеты новой системой уже в конце 2027 года.

Компания активно ищет партнерства в сфере производства радаров и систем самонаведения.

Fire Point ожидает согласования правительством инвестиционного соглашения с ближневосточным конгломератом, который оценил украинскую компанию в 2,5 миллиарда долларов.

Кроме систем ПВО, производитель завершает разработку двух собственных баллистических ракет.

Меньшая модель FP-7 с дальностью до 300 км готовится к боевому применению в ближайшее время, тогда как более мощная FP-9 сможет поражать цели на расстоянии до 850 км, унося боеголовку весом 800 кг.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", строит химический завод в Дании, где планирует производить компоненты для ракет. Это станет первой украинской инвестицией такого типа в оборонную промышленность Европы.

Автор:
Татьяна Бессараб