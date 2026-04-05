Украинский Fire Point будет производить ракетное топливо для европейского рынка

Украинская оборонная компания Fire Point планирует организовать производство жесткого ракетного топлива для нужд европейских стран на территории Дании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Berlingske.

Речь идет о масштабировании производственных мощностей в рамках нового завода, который уже строится в Дании у авиабазы Скрюдструп в Южной Ютландии. Проект реализуется в рамках сотрудничества со страной НАТО, первой открывшей возможность для размещения украинского оборонного производства на своей территории.

В компании отмечают, что целью проекта является преодоление дефицита производственных мощностей в Европе и обеспечение стабильных поставок критически важных компонентов для ракетных технологий.

Решение о размещении производства уже вызвало политическую реакцию со стороны России, а также озабоченность части местных жителей в регионе, где ведется строительство.

Завод Fire Point рассматривается как один из первых примеров локализации украинского оборонного производства в НАТО с потенциалом масштабирования на европейский рынок.

Напомним, в начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point с 1 декабря запустит в Дании завод по производству. твердого ракетного топлива у базы ВВС Скридструп, где дислоцируются истребители F-35.