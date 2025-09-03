Украинский Fire Point откроет завод по производству ракетного топлива в Дании

Украинская компания FPRT, основанная Fire Point – разработчиком крылатой ракеты "Фламинго", с 1 декабря запустит в Дании производство жесткого ракетного топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом со ссылкой на конфиденциальное письмо сообщает Danmarks Radio.

FPRT готовится к запуску завода

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял, что украинские оборонные компании готовятся начать производство в стране. Теперь стало известно, что одной из таких компаний является FPRT, основанная украинской Fire Point - разработчиком крылатой ракеты большой дальности "Фламинго", которую СМИ связывают с недавним ударом по базе ФСБ в Крыму. Президент Владимир Зеленский называл эту ракету "самой успешной" в Украине.

Производство твердого топлива компания развернет у базы ВВС Скридструп, где дислоцируются истребители F-35. Запуск завода запланирован на 1 декабря 2025 года .

Компания FPRT получила датский номер CVR и запустила сайт, на котором сообщает о создании современных производственных мощностей в Военсе для производства деталей ракетных двигателей. Тестирование продукции будет производиться на отдельных испытательных площадках. Проект реализуется в рамках программ, важных для обороны Дании. Правительство готовит закон, который упростит запуск производства, ожидается его вступление в силу с середины сентября.

Сюрприз с взрывной силой

Отмечается, что твердое ракетное топливо быстро воспламеняется, обеспечивает стабильное горение и легче сохраняется и используется по сравнению с жидким.

Твердое ракетное топливо имеет длительный срок хранения и надежную эксплуатацию, но его производство требует соблюдения правил безопасности из-за риска сильных взрывов. Эксперты отмечают, что надлежащие расстояния и контрольные мероприятия при производстве и хранении критически важны. Топливо может использоваться для новых ракетных пусковых установок Puls, закупленных Данией.

Комментарии от FPRT, Fire Point и министра обороны Дании пока отсутствуют.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмигаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Профильное издание Defence Express предполагает, что украинская ракета является аналогом или точной копией крылатой ракеты FP-5. Модель FP-5 была представлена компанией Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в начале февраля 2025 года.

Характеристики FP-5, или "Фламинго":