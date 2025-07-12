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Германия профинансирует для Украины ракеты дальнего действия на сотни миллионов евро: когда ожидаются поставки

Германия
Германия профинансирует для Украины ракеты / Depositphotos

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг, руководитель Специального штаба по Украине в Федеральном министерстве обороны Германии, рассказал, что Германия берет на себя финансирование закупки Украиной новых систем вооружения дальнего радиуса действия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Zdfheute .

По его словам, речь идет о больших трехзначных суммах, то есть сотнях миллионов евро.

Фрейдинг подтвердил, что Германия не только инициировала соглашение между украинским Министерством обороны и местными производителями, но и полностью профинансирует его реализацию. Поставка первых ракет ожидается уже в конце июля.

"Украине нужно оружие, которое способно наносить удары вглубь территории России", — заявил Фрейдинг, находясь в Киеве. Он отметил, что ситуация на фронте остается очень напряженной, российские войска удерживают инициативу за последние недели и месяцы.

Кроме финансирования новых дальнобойных ракет, Германия готова передать Украине системы вооружения такого класса. Речь идет о координации с партнерами по доставке новых систем ПВО средней и большой дальности.

По словам генерала, уже несколько недель ведутся переговоры о возможности передачи Украине еще одной или двух систем Patriot, которые должны быть приобретены Германией в США.

Новая инициатива стала результатом интенсивной координации между Киевом и Берлином и является ответом на обострение ситуации безопасности, в частности в украинских городах, которые в последнее время подвергаются массированным обстрелам со стороны России.

Напомним, ранее Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на предоставление дальнобойного оружия Украине. Также Берлин может передать 100-150 германских ракет Taurus.

Автор:
Татьяна Гойденко